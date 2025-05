Politie denkt vluchtroute schutter liquidatie Rijswijk te kennen en zoekt twee getuigen

Cemil Önal was volgens bronnen van Crimesite en Turkse media een financieel fraudeur en witwasser. Önal was financieel directeur van de in 2022 vermoorde gokbaas Halil Falyalı uit Noord-Cyprus. In Turkije verdenkt men Önal ervan het brein te zijn geweest achter de moord op Falyalı.

TGO

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de moord op Cemil Önal, die op het hotelterras in Rijswijk van dichtbij werd neergeschoten en ter plaatse overleed. De schutter sloeg daarna op de vlucht. Het terras zat op dat moment vol met bezoekers.

Looproute

Uit het rechercheonderzoek is inmiddels een vermoedelijke looproute van de schutter bekend geworden. Het team houdt er rekening mee dat de verdachte vanaf het hotel aan de Van Vredenburchweg, richting de Guntersteinweg is gelopen. Vervolgens zou hij verder naar het noorden gelopen zijn in de richting van de Erasmusweg.

De schutter wordt omschreven als een man van ongeveer 1.80 meter met een normaal tot stevig postuur, een baard en zwarte kleding waarvan de broek zeer vermoedelijk van het merk Adidas is. Ook droeg hij zwartkleurige schoenen met een witte zool.

Specifieke getuigen

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat er rond de tijd van het incident twee getuigen op een bankje zaten in het park aan de Van Vredenburchweg, vlakbij de plaats delict. De politie zegt graag met hen in contact te komen omdat ze “mogelijk essentiële informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek”.

Arrestatiebevel

Cemil Önal werd in december 2023 in Nederland gearresteerd op verzoek van Turkije, dat via Interpol een arrestatiebevel had uitgevaardigd. De Turkse autoriteiten beschuldigden hem ervan een van de hoofdverantwoordelijken te zijn achter de moord op Halil Falyalı, een Turks-Cypriotische zakenman die in 2022 werd vermoord.

Önal verklaarde dat hij het doelwit was geworden vanwege zijn kennis over deze illegale activiteiten en de betrokkenheid van invloedrijke personen. Hij vreesde voor zijn leven bij een mogelijke uitlevering aan Turkije en vocht daarom tegen zijn uitlevering.

