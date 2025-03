19 maart 2025

Politie: dodelijke schoten in Vlissingen na ontmoeting over drugs (VIDEO)

Volgens de politie gebeurde de schietpartij waarbij op 5 september 2024 in Vlissingen de 28-jarige Ricardo Chamroe (foto) uit Goes om het leven kwam tijdens een ontmoeting over een drugsdeal. Maar de omstandigheden lijken te wijzen op een geplande liquidatie. Er is door de vluchtende daders mogelijk twee keer van auto gewisseld.