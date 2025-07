30 juli 2025

Politie: doelwit gemist bij bloedige aanslag Ecuador | Willekeurige mensen afgeslacht

De politie in Ecuador denkt dat de bloedige aanslag van zondagavond in de Ecuadoraanse kustdistrict waarbij zeventien mensen om het leven kwamen bedoeld was als een afrekening in het conflict tussen twee criminele organisatie. De bedoeling zou zijn geweest om een bepaalde crimineel te liquideren, maar die was niet aanwezig in de bar waar juist een feest aan de gang was.