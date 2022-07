Politie doet invallen in cocaïne-onderzoek Nederland-Curaçao

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagavond invallen gedaan in Nederland en Duitsland in een groot onderzoek naar smokkel van cocaïne vanuit Curaçao. Volgens de politie waren er gisteravond in 13 panden doorzoekingen. De politie trad binnen in onder meer Hengelo, Enschede en Vreden (D). Er zijn in ieder geval zes mensen aangehouden.

Bij de actie zijn drugshonden en een zoekploeg van Defensie ingezet, dat zijn specialisten in het zoeken naar verborgen ruimtes, bijvoorbeeld met grondradar en apparatuur die door muren kan “kijken”.

Andere invallen waren er in Silvolde, Vlaardingen, Wateringen, Delft, IJmuiden, Amsterdam, en Megchelen. Er is gezocht in woningen, loodsen en schuren.

Waardevolle goederen en spullen die voor het bewijs in het onderzoek van belang kunnen zijn zijn in beslag genomen. De politie wil niets zeggen over de aard van de inbeslagnames.