Politie doet invallen in regio Utrecht voor Fins onderzoek

De politie is dinsdagmorgen met arrestatieteams binnengevallen in woningen in Lopikerkapel, Vianen, Maarssen en Waddinxveen. Daarbij zijn drie mannen aangehouden. De invallen hebben te maken met een groot drugsonderzoek dat in Finland loopt. Finland heeft verzocht om de aangehouden verdachten over te leveren, zo meldt de politie.



De verdachten zijn een 29-jarige man uit Vianen, een 36-jarige man uit Lopikerkapel en een 29-jarige man uit Waddinxveen.

Bij de invallen zijn computerapparatuur, telefoons en meerdere geldbedragen in beslag genomen.

Volgens RTV Utrecht vond de politie op 1 september bij een bedrijfspand aan de Floraweg in Maarssen naast geld ook spullen aangetroffen voor de productie van drugs. Datzelfde pand is ook in Finse onderzoek naar voren gekomen.