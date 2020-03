Politie arresteert bitcoinshandelaren in witwasonderzoek

Connect on Linked in

De recherche in Oost-Brabant heeft de afgelopen dagen vier mensen opgepakt in een onderzoek naar witwassen met cryptomunten. Drie andere mensen zijn wel verdacht maar alleen verhoord.

Bitcoins

Het onderzoek richt zich op een groep die zich bezig hield met de handel in bitcoins. De aangehouden verdachten zijn volgens de politie vermoedelijk criminele bitcoinwisselaars: zij wisselden bitcoins in voor contant geld voor criminelen die hun bitcoins verdienden met de handel in drugs op het darkweb. Het contant geld dat zij in handen hadden zou ook afkomstig zijn van criminele activiteiten.

Den Bosch

Op maandag werden in woningen en bedrijven in ’s-Hertogenbosch, Edam, Amsterdam en Den Haag doorzoekingen gedaan. Daarbij werden vier mannen aangehouden. Twee van hen komen uit Den Haag, de andere twee uit Den Bosch en Edam. Deze verdachten zijn in verzekering gesteld. Op woensdag hebben zich op verzoek van de politie nog een vrouw uit Den Haag en twee mannen uit Rosmalen gemeld op het bureau. Zij zijn na verhoor heengezonden, maar zijn wel verdachten in dit onderzoek. De verdachten variëren in leeftijd van 24 tot 59 jaar oud.

Financieel rechercheurs en cybercrimespecialisten van de politie hebben bij doorzoekingen voornamelijk computers en telefoons in beslag genomen. Die zullen de komende tijd worden onderzocht.