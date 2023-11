‘Politie-drone met apparatuur vindt botresten op plaats delict veel beter’

Connect on Linked in

De politie heeft succes gehad met een test waarin ze met een drone op zoek ging naar botresten. De resultaten bleken veel beter dan bij een zoekactie met agenten, op een in scene gezette plaats delict.

Zichtbaar

Experts van de forensische dienst van de politie hebben – in samenwerking met andere partijen – een drone uitgerust met lichtbronnen en een filter, waarmee ze vanuit de lucht menselijk en dierlijk botmateriaal zichtbaar wilden maken. Dit om te kunnen ontdekken hoe succesvol dit middel is, in vergelijking met het zoeken ‘op linie’ met agenten, of andere mensen.

Maagdelijk

Het resultaat was dat de met techniek uitgeruste drone binnen no-time alle botdeeltjes vond tijdens de proef, en de politiemensen maar een paar. De politie meldt dat bijkomend voordeel was dat de plaats delict van de gefingeerde misdaad ‘maagdelijk bleef’, in tegenstelling tot bij de menselijke inzet.

Geslaagd

De specialisten van de politie van het team ‘forensische visualisatie’ beschouwen hun opzet daarom als geslaagd. Ze willen als volgende stap gaan onderzoeken of ook andere biologische sporen op deze manier goed te ontdekken zijn (of ‘op te lichten zijn’, in vaktaal, CS). Het gaat dan onder meer om bloed-, speeksel- en spermasporen.

Een kleinere drone zou helpen om in kleinere ruimtes en krappere omgeving te kunnen vliegen, schrijft men in een bericht op social media.