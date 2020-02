Politie Dubai: ‘Taghi was in totale shock tijdens arrestatie’

Connect on Linked in

Volgens de politie van Dubai verkeerde Ridouan Taghi (42) in “totale shock” toen hij in december vorig jaar in een appartement in de Golfstaat werd opgepakt. Hij kon zich niet voorstellen dat iemand zijn schuilplaats had ontdekt. Dat meldt Nieuwsuur dat op uitnodiging van de politie in Dubai naar het emiraat reisde.

Het tv-programma deelde ook een nieuwe foto van Taghi, van vlak na zijn arrestatie. Onderzoeksleiders en betrokken rechercheurs zeggen dat Taghi ’s nachts met zijn vriendin met een glas rode wijn op de bank tv keek en aan het roken was, toen een zwaarbewapend arrestatieteam zijn villa in Dubai binnenviel. Onder de kussens van de bank vond de politie een half miljoen dirham (ongeveer 125.000 euro). Ook werden veel laptops en telefoons in beslag genomen, die nog worden uitgelezen.

Volgens de chef van de recherche in Dubai, Jamal al-Jallaf, speelde de Nederlandse politie nauwelijks een rol bij de opsporing van Taghi. ‘Natuurlijk is er wel informatie uitgewisseld, maar tijdens het onderzoek was er nauwelijks samenwerking met Nederland.’

Taghi verklaarde na zijn arrestatie aan de politie in Dubai dat alle beschuldigingen tegen hem vals zijn. Hij leek te berusten in zijn arrestatie. ‘Taghi zei dat hij leefde als een gevangene. Hij zei dat hij weliswaar was aangehouden, maar dat dat misschien wel beter was.’

Taghi wilde doen geloven dat zijn huurvilla onbewoond was. Zo waren de gordijnen dag en nacht dicht en werden ook de vuilniszakken nooit voor de deur gezet. Toen dat op een dag toch gebeurde, wist een observatieteam dat het huis toch bewoond werd en ging de politie tot actie over.