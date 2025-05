‘Politie fluisterde getuige antwoorden in bij coffeeshopzaak Leeuwarden’

Coffeeshop 058 Vier verdachten die betrokken waren bij de coffeeshop 058 staan terecht voor onder meer drugshandel en witwassen. De hoofdverdachte, bijgenaamd “Pluisje”, zou feitelijk de leiding hebben gehad over de coffeeshop, terwijl zijn vriendin op papier de eigenaar was.

In 2019 waren er grootschalige invallen op veertien locaties, met de inzet van 170 mensen van de politie, Defensie en andere instanties. De hoofdverdachte beschikte kennelijk over miljoenen terwijl hij alleen een WIA-uitkering had.

BIBOB

De coffeeshop kreeg in 2016 groen licht van integriteitsbureau BIBOB, ondanks eerdere verdenkingen tegen Pluisje. BIBOB-expert Albertjan Tollenaar noemt het in de Leeuwarder Courant opvallend dat het bureau geen ernstig gevaar concludeerde, ondanks signalen over een zakelijk verband tussen Pluisje en zijn vriendin.

Bij de Friese autoriteiten zat dat niet lekker, en er werd flink geïnvesteerd in een strafrechtelijk onderzoek tegen de coffeeshop, dat in 2019 klapte.

‘Handvatten’

Een week voor een getuigenverhoor in 2019 ontving een gemeenteambtenaar van Leeuwarden een e-mail met daarin zeventien opmerkingen bij verhoorvragen, die nogal sturend van karakter waren. Er stonden suggesties in de mail over wat ze moest antwoorden. Volgens de politie waren die bedoeld als ‘handvatten’.

Bij vragen was door een politieambtenaar in geel gearceerde opmerkingen geschreven. Soms met een suggestie, soms met extra vragen of een sturende opmerking. ‘Dit zou ik erin zetten’, schreef de teamleider van de politie.

De politie wilde ook weten welke personen nog meer een rol vervulden binnen de coffeeshop. Bij een antwoordvakje noteerde de teamleider alvast dat de getuige daar de rol van een medeverdachte moest uitwerken. Verderop in het verhoor zou ze dan vervolgens uitweiden over de rol van hoofdverdachte Pluisje was.

Traag verloop

De zaak heeft een traag verloop, onder meer doordat in 2023 een rechter zich terugtrok vanwege familiebanden met de gemeente Leeuwarden, terwijl de gemeente (ook) gezien de BIBOB-procedure dicht bij het onderzoek had gestaan. Daardoor moest de inhoudelijke behandeling worden uitgesteld. Intussen zijn opnieuw getuigen gehoord, maar een zittingsdatum is nog altijd niet vastgesteld.

De verdediging van Pluisje heeft aangifte gedaan van ambtsmisbruik en beïnvloeding van getuigen. Advocaten stellen dat het OM koste wat kost hun cliënt probeert te veroordelen, na eerdere mislukte pogingen.

Slechte reputatie

Pluisje heeft in Leeuwarden bij de autoriteiten nogal een slechte reputatie. Hij was eerder – zonder veroordeling – in beeld gekomen bij diverse strafzaken en bij voetbalrellen,

In 2022 werd Pluisje gearresteerd in een andere drugszaak, rond internationale cocaïnehandel. Deze Finestra-zaak kwam aan het licht na het hacken van versleutelde telefoons en kwam voort uit het Vidar-onderzoek (het onderzoek waarin het gerechtshof het optreden van een criminele burgerinfiltrant goedkeurde). In de cocaïnezaak is er ook nog geen vonnis.