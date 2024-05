Politie gebruikte vorig jaar vaker onnodig geweld

De politie heeft in 2023 vaker zwaar geweld gebruikt dat achteraf als “niet professioneel” is beoordeeld. Dit blijkt uit cijfers van de politie.

Wapens

Bij de ruim drie miljoen incidenten in 2023 heeft de politie in totaal 35.542 keer geweld toegepast. Dat is 5 procent meer dan in 2022. In 23.393 situaties was er sprake van fysiek geweld. Daarbij is 3.282 keer een wapenstok gebruikt, 797 keer pepperspray, 1.168 keer een stroomstootwapen (taser) en 1.888 keer een vuurwapen. In dat laatste geval is 162 keer gericht geschoten. In 129 situaties was sprake van het doden van een zwaargewond dier.

Apart geregistreerd

Zware vormen zoals het gebruik van een vuurwapen of geweld waarbij een verdachte meer dan licht letsel oploopt, worden apart geregistreerd. Daarvan waren er vorig jaar 2.421 registraties, een kleine daling ten opzichte van een jaar eerder. Bij dat soort incidenten wordt altijd gekeken of een politiemedewerker professioneel gehandeld heeft of niet. Bij 343 gevallen bleek dat niet het geval te zijn geweest. Dat is een stijging van 16 procent.

Politiecommissaris en portefeuillehouder Frank Paauw zegt dat er wordt geleerd van fouten.

‘De maatschappij mag verwachten dat we geweld rechtmatig en zorgvuldig toepassen. De burger mag ook verwachten dat we als politie leren van onze fouten. Kunnen we zorgvuldiger optreden, kunnen we geweld voorkomen? Daaraan besteden we veel aandacht tijdens de opleiding en verplichte trainingen. Bijvoorbeeld dat politiemedewerkers duidelijk moeten waarschuwen voordat ze een geweldsmiddel in zetten. Dat kan verdere escalatie voorkomen. Verder hebben we de benaderingstechniek voor mogelijk gevaarlijke verdachten aangepast. Daarbij trokken in het verleden politiemedewerkers standaard hun wapen, nu maken ze daar eerst een afweging voor.’

Zie hier voor het volledige jaarrapport.