Politie geeft beelden vrij van Amsterdamse KFC-schutter

Vuurwapen Het schot viel op een zomeravond, in de vestiging van een KFC aan het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Het is tegen half tien in de avond wanneer een groepje van drie mannen op hun bestelling zit te wachten. Een van hen loopt even naar buiten.

Kort daarna komen drie andere mannen het restaurant binnen. De man die eerder naar buiten is gelopen, komt weer terug en spreekt het groepje mannen aan. Uit het niets begint hij in te slaan op het groepje mannen dat net binnengekomen is. Hierop trekt een van hen een vuurwapen en hij richt die meerdere keren op de man die begint met slaan. Op de beelden is duidelijk te zien dat er éénmaal geschoten wordt, midden in het restaurant.

Het groepje dat zit te wachten op hun bestelling rent vervolgens, inclusief de schutter, weg in de richting van een supermarkt. Het andere groepje mannen verdwijnt in de richting van de buurt naast het winkelcentrum.

Impact

De politie heeft het in een oproep over een heftig incident met veel impact op zowel de medewerkers van het restaurant, als de klanten. Ze vraagt het publiek wie de man op de beelden is die ze verspreid. Ook is ze op zoek naar de identiteit van de persoon in wiens richting werd geschoten.