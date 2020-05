Politie: gewelddadige overval uit 2013 opgelost

Connect on Linked in

De politie zegt dat een dader van een gewelddadige overval een juwelier in mei 2013 in Montfoort is aangehouden. Het is een 28-jarige man uit Lopik die woensdag werd opgepakt.

Blijvend letsel

De overval vond plaats op de ochtend van 14 mei 2013 rond 09.20, in een winkel aan de Hofstraat in Montfoort. Er waren drie daders betrokken. Toen de eerste verdachte de zaak binnenstapte, had de juwelier direct een vervelend gevoel, zo vertelde hij later aan de politie. Op dat moment waren alleen hij en een klant in de zaak. De 62-jarige juwelier werd geslagen en getrapt en ook bedreigd met (mogelijk) een vuurwapen. De klant dook achter de toonbank en was getuige maar zij bleef fysiek ongedeerd.

Een overvaller sloeg het glas van de vitrinekasten in en de drie maakten in hoog tempo een grote hoeveelheid sieraden buit. Vervolgens namen ze de benen in de richting van het Kasteelplein waar ze vermoedelijk in een donkerkleurige auto stapten en verdwenen in de richting van Oudewater.

De juwelier liep ernstig en blijvend letsel op. Na de overval heeft hij lange tijd moeten herstellen van de verwondingen.

Eind 2019

De zaak was in onderzoek bij een speciaal rechercheteam van de politie Midden-Nederland. Ook kwam de zaak aan bod in een opsporingsprogramma van RTV Utrecht. Maar uiteindelijk werd de zaak een cold case.

Eind 2019 ontving de politie nieuwe informatie die direct aanleiding gaf om het onderzoek opnieuw te openen. Het onderzoek, met name naar de naar de twee andere daders, is nu weer in volle gang.