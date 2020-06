Politie grijpt in bij geldtransactie op parkeerterrein

Connect on Linked in

Surveillanten van de landelijke eenheid van de politie hebben zaterdag bijna anderhalve ton aan cash in beslag genomen op een parkeerterrein in Utrecht in de buurt van de A2. Vier mannen werden aangehouden. Ze worden verdacht witwassen.

Tas

De verdachten zijn een 49-jarige man uit Breukelen, een 38-jarige man uit Utrecht, een 28-jarige man uit Hoef en Haag en een 46-jarige man uit Voorthuizen. Bij hen is een geldbedrag van 145.000 euro aangetroffen en een paar dure horloges met een waarde van ongeveer 70.000 euro.

Agenten zagen op de A2 een auto rijden waarvan in de politiesystemen was vermeld dat hij eerder was opgevallen in een verdachte situatie. De agenten besloten de auto ter controle aan de kant te zetten. Op dat moment verliet de auto, met de man uit Breukelen als enige inzittende, bij Utrecht de A2 en parkeerde op een parkeerterrein aan de Proostwetering.

Even later parkeerde een andere auto met drie inzittenden vlakbij de eerste auto. Eén van hen stapte uit en opende de bijrijdersportier van de eerste auto. De agenten zagen dat er een grote tas werd overhandigd. De agenten liepen erop af.

De politie zegt dat de agenten toen zagen dat de tas die werd overgedragen gevuld was met een grote hoeveelheid bundels bankbiljetten en twee doosjes met horloges. De twee mannen bij de overdacht en de twee wachtende mannen in de tweede auto werden direct aangehouden. De auto’s en alle goederen werden in beslag genomen. Na telling bleek het om 145.000 euro in kleine coupures te gaan.

Telefoon

Na de aanhouding is ook de woning van de man in Breukelen doorzocht. Daar heeft de politie een geladen vuurwapen, pepperspray, 4700 euro, vier dure horloges, een jammer, een pgp-telefoon en een auto in beslag genomen.

De hoofdverdachte uit Breukelen was op het moment van de aanhouding op vrije voeten nadat hij onder voorwaarden was vrijgelaten van een eerdere gevangenisstraf. Door deze nieuwe aanhouding waarbij hij verdacht wordt van witwassen voldoet hij niet aan de gestelde voorwaarden en moet hij nog een restant van 2.200 dagen gevangenisstraf uitzitten.