Politie grijpt in bij overdracht 25 kilo meth

De politie heeft woensdag op bedrijventerrein in het Gelderse Heteren drie mannen aangehouden die betrokken waren bij een deal met onder meer 24 kilo methamfetamine (crystal meth). Later werd nog 100 liter amfetamine-olie gevonden. De verdachten zijn een 41-jarige vrachtwagenchauffeur uit Polen, een 28-jarige Poolse bestuurder van een Duitse bestelbus en een 31-jarige man uit Rotterdam in een personenauto.

Big-shoppers

Bij de aanhouding zijn onder andere 24 kilo methamfetamine en 10 liter amfetamine-olie in beslag genomen. De politie schat de straatwaarde van de crystal meth op ongeveer 2 miljoen euro.

De politie zegt dat de vangst toevallig werd gedaan tijdens een controle door agenten van de Landelijke Eenheid in een burgerwagen die op de A50 patrouilleerden. Ze zagen een Nederlandse auto rijden die volgens de politiesystemen al eens was opgevallen bij een verdachte situatie.

De auto verliet de A50 en parkeerde op bedrijventerrein Poort van Midden-Gelderland bij Heteren naast een Poolse trekker met oplegger. Even later zagen de agenten dat ook een Duitse bestelbus zich bij hen voegde. Vervolgens waren ze er getuige van dat vanuit de bestelbus spullen, waaronder enkele big-shoppers, werden overgedragen aan de vrachtwagenchauffeur.

De agenten spraken het drietal aan en bij controle van de big-shoppers bleek al snel dat daar waarschijnlijk drugs inzat. De drie mannen zijn aangehouden en de betrokken auto’s in beslag genomen.

Tijdens het onderzoek kwam een adres in Overloon naar voren waar twee van de verdachten regelmatig kwamen. Woensdagavond is deze vakantiewoning doorzocht en daarbij werden een kilo cocaïne, een cocaïnepers en een aantal jerrycans met 100 liter amfetamine-olie aangetroffen. Die olie is volgens de politie ongeveer 150.000 euro waard.

Tijdens nader onderzoek in de bestelbus en de personenauto werden in beide voertuigen verborgen ruimtes gevonden. Beide ruimtes waren nu leeg.