Politie grijpt in bij vuurwapendeal bij sportvereniging

De politie heeft vrijdagavond in Twente op heterdaad twee mannen aangehouden die bezig waren met een deal over vuurwapens. Er zijn 15 vuurwapens in beslag genomen. Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie heeft dit dinsdagmiddag naar buiten gebracht.

Parkeerplaats

De politie greep vrijdagavond in op een parkeerplaats bij een sportvereniging in de gemeente Raalte. Twee mannen waren betrokken bij de overdracht van drie handvuurwapens met munitie.

De twee verdachten zijn een 44–jarige man uit Deventer en een 25-jarige man uit Olst-Wijhe. In het huis van de inwoner van Deventer, aan wie de wapens werden geleverd, trof de politie thuis nog eens vijf handvuurwapens aan.

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte in Olst-Wijhe zijn zes vuurwapens met munitie gevonden. Daarnaast zijn in zijn woning harddrugs aangetroffen, wat voor drugs en hoeveel zegt het landelijk parket niet. In de auto van de man lag ook nog een 9 mm vuurwapen.

Rotterdam

Het onderzoek waarin de arrestaties werden gedaan door de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies. De verdachten zijn dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Rotterdam. Deze stelde hen voor twee weken in bewaring.