Politie haalt criminele marktplaats uit de lucht, geen aanhoudingen

Het cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant heeft een server en een website in beslag genomen waar gehackte servers konden worden gekocht. De bedrijven en instellingen die eigenaar van deze servers zijn hadden niet in de gaten dat hun systemen waren gehackt. Servers die zijn gehackt worden doorgaans gebruikt om cyberaanvallen te doen of bijvoorbeeld om ransomware voor criminelen te installeren. Er was over deze marktplaats informatie van de politie in Duitsland gekomen.

Penetratie

In het onderzoek heeft het cybercrimeteam volgens de politie ‘verschillende opsporingsmethodes’ ingezet om toegang te krijgen tot vier Nederlandse servers. Door deze penetratie kreeg het team ‘waardevolle informatie’ en werd het mogelijk om slachtoffers te identificeren en te benaderen. De slachtoffers gaven aan niet te weten dat hun servers waren gehackt.

Vervolgens wist het team alle IP-adressen van doelwitten van aanvallen te achterhalen en ook alle slachtoffers in te lichten. Alle slachtoffers hebben melding gekregen en daarnaast advies over welke maatregelen zij zouden moeten nemen.

Geen aanhoudingen

In het onderzoek zijn geen aanhoudingen gedaan. De politie zegt vooral de criminele activiteiten te hebben willen verstoren om verder te voorkomen dat er nog slachtoffers gemaakt konden worden.

Met de verkregen data zal wel worden bekeken of er nog een vervolgonderzoek kan worden gestart naar de beheerder en de gebruikers van het platform.