Politie haalt VPN-netwerk offline wegens ‘misbruik door criminelen’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Politiediensten uit verschillende landen hebben afgelopen dagen infrastructuur en gebruikers van VPNLab.net aangepakt. De servers van de dienst zijn in beslag genomen. Een VPN-provider biedt gebruikers afscherming van hun communicatie en toegang tot internet. Volgens de landelijke eenheid van de politie werd VPNLab.net gebruikt door criminelen die ransomware en malware verspreiden en ook voor andere cybercriminaliteit.

Plat

Maandagochtend waren er gecoördineerde, ‘verstorende acties’ in Duitsland, Nederland, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Hongarije, Letland, Oekraïne, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Handhavingsinstanties namen de 15 servers in beslag die de diensten van VPNLab.net hosten, waardoor het netwerk plat lag.

De recherche in het Duitse Hannover had de leiding over de actie.

Honderden bedrijven

VPNLab.net is opgericht in 2008. Het bedrijf bood diensten aan op basis van OpenVPN-technologie en 2048-bit versleuteling voor slechts 60 Amerikaanse dollars per jaar.

de afgelopen jaren is volgens de politie uit meerdere onderzoeken gebleken dat criminelen VPNLab.net-producten gebruikten voor illegale praktijken, zoals het beheer van botnets en de verspreiding van ransomware. In het onderzoek is gebleken dat honderden bedrijven risico liepen om slachtoffer te worden van een cyberaanval.