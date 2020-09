Politie arresteert verdachten Rotterdamse liquidatie (UPDATE VIDEO)

Connect on Linked in

Bijna vier maanden na de dood van Rotterdammer Cevat B. heeft de politie dinsdag drie verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de moord. Het zijn drie Amsterdammers van 29, 32 en 34 jaar. Het onderzoek is nog in volle gang omdat de politie op zoek is naar meer getuigen. Wat de rol is die de politie hun toedicht is nog onduidelijk.

Bewakingscamera’s

Er zijn inmiddels beelden van de daders uit bewakingscamera’s beschikbaar. De politie zegt inmiddels de uren voor de moord te kunnen reconstrueren. Cevat B. liet op vrijdagavond 5 juni 2020 zijn hond uit op de Clazina Kouwenbergzoom in Rotterdam toen hij werd neergeschoten door een man met een automatisch vuurwapen en met meerdere kogels werd doodgeschoten. Cevat overleed ter plekke voor de ogen van zijn vrouw.

Auris

De afgelopen maanden heeft de politie tientallen uren bewakingsbeelden onderzocht. Daarop zijn personen te zien die bij de moord betrokken lijken. En ook de Toyota Auris waarin de schutter reed. Deze grijze Toyota Auris rijdt uren voor het schietincident al door de wijk. Het voertuig is gefilmd in verschillende straten en ook bij de woning van Cevat.

Nadat hij een tijdje uit beeld verdwijnt, verschijnt de Auris rond 20.45 weer in de wijk. Om exact 22.15 stapt de schutter uit en begin te schieten op Cevat B..

De Toyota Auris is na het schietincident in brand gestoken. De Auris met kenteken HS-156-T was op zaterdagavond 30 mei gestolen uit een parkeergarage aan de Johannes Calvijnlaan in Amstelveen.

Vermoedelijk zijn de schutter en een handlanger die vrijdag 5 juni vaker van auto gewisseld. Ze hebben ook een Opel Astra gebruikt. Ook in de omgeving van de Akkerwinde in Capelle a/d IJssel. Beide personen zijn op beeld vastgelegd.