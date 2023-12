Politie heeft beelden verdachte Dordtse aanslag

Connect on Linked in

De politie beschikt over camerabeelden van een rennende man die mogelijk de dader was van het veroorzaken van een explosie bij een leegstaande woning aan de Fregatstraat Dordrecht, afgelopen zaterdag (foto). Dat zegt de politie, nadat bij dat huis in de nacht van maandag op dinsdag rond 02.30 opnieuw een ontploffing was.

(Beeld MediaTV)

Door deze klap sneuvelden verschillende ruiten. In augustus vond er op hetzelfde adres ook al een explosie plaats. Hiervoor is eerder een 21-jarige man uit Schiedam aangehouden.

Op de beelden van zaterdag, waarover de politie beschikt, is te zien dat een man met lichtgrijze jas met capuchon over zijn hoofd de wijk uit is gerend richting Karel Doormanweg.

Dit jaar zijn alleen al in Rotterdam 176 verdachten aangehouden voor de verschillende explosies in de regio.