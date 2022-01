‘Politie heropent onderzoek naar overlijden oud-medewerker inlichtingendienst’

Connect on Linked in

Het overlijden van een oud-medewerker van de toenmalige militaire inlichtingendienst MID in een bad in zijn huis in Amstelveen wordt door het Openbaar Ministerie heropend. Dat gebeurt nadat een journalist van het Algemeen Dagblad en een oud-politierechercheur onderzoek naar de zaak hebben gedaan. Hans van de Ven (69) werd in februari 2021 dood gevonden in zijn bad. De schouwarts van de politie ging ervan uit dat hij een natuurlijke dood was gestorven. Dat blijkt inmiddels niet meer zeker te zijn.

Door @Wim van de Pol

Ongeruste vrienden nemen op 4 februari poolshoogte bij Van de Ven’s huis in Amstelveen-Zuid. Als een kennis aanbelt doet een vrouw open die in antwoord op de vraag ‘waar is Hans’ stelt: ‘Hans is op een plek waar hij héél gelukkig is. Hij danst van geluk.’ Die vrouw is Annique Botermans (63), die in Nederland is veroordeeld voor faillissementsfraude en oplichting, en nog een straf voor vergelijkbare feiten in België tegoed heeft. Als er aangifte wordt gedaan bij de politie, en agenten langsgaan zien die dat een vrouw gehaast via de achtertuin het pand verlaat. Na aanhouding verklaart de vrouw op de vraag waar Van de Ven is: ‘Hij ligt boven, dood, in bad.’

Botermans blijkt voortvluchtig te zijn omdat de verdacht wordt van fraude. Ze wordt gearresteerd.

Er ligt in bad inderdaad een dode man. Op de bodem van het bad ligt zijn leesbril. De woning is rommelig en vervuild. De schouwarts bepaalt de sterfdatum op 4 februari. Het vermoeden is dat een gescheurde buikslagader de doodsoorzaak is geweest. Op Twitter meldt de politie van Amsterdam dat er ‘geen sprake is van een misdrijf’.

Hartinfarct?

Een ex-partner van Van de Ven, huisarts van beroep, en anderen vertrouwen het niet. Een autopsie bij het AUMC-ziekenhuis in Amsterdam wordt aangevraagd en daaruit rijst het sterke vermoeden van een hartinfarct. Maar ook staat er dat er géén gescheurde buikslagader was. Het politieonderzoek is dus afgebroken vanwege een onjuiste diagnose.

Nader onderzoek van AD-journalist Koen Voskuil en oud-rechercheur Klaas Langendoen wijst uit dat de vastgestelde sterfdatum van 4 februari 2021 niet kan kloppen. Die datum riep al vragen op, omdat Hans van de Ven al na de ochtend van 29 januari niets van zich heeft laten horen. Op telefoons en laptops die in het huis worden gevonden blijkt steunbewijs te vinden dat Hans van de Ven eerder dan 4 februari moet zijn overleden.

Opvallend is ook dat in de telefoonagenda van Annique Botermans op 29 januari letterlijk staat geschreven: ‘De zwarte dag van Hns’. In een podcast die over de zaak is gemaakt valt meer te horen over de ongerijmdheden rond de sterfdatum en het overlijden van Van de Ven. En ook over de vraag wat de relatie van Van de Ven was met Annique Botermans.

Gruppo Bancario di Titano

Annique Botermans is een intelligente fiscalist die werkte bij gerenommeerde bedrijven als Arthur Andersen en Deloitte & Touche. Met haar eigen vastgoedonderneming Atrecht deed ze grote transacties met potentiële bouwgrond. Dat bedrijf is in 2004 failliet gegaan na een conflict met de Rabobank. Samen met haar financiële rechterhand, de overleden Andries Plantinga, wordt ze in 2017 in België bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel wegens oplichting ter grootte van 8 miljoen euro. De twee leefden in een kasteel in Wimmertingen waar Porsches en Bentleys voor de deur stonden. Andries Plantinga overleed mogelijk aan hartfalen. Botermans zou hebben verteld dat ze de avond van zijn overlijden nog bij hem was.

Ze wordt in 2021 veroordeeld voor oplichting omdat ze beleggers miljoenen afhandig maakte met een verhaal over een bank in oprichting: de Gruppo Bancario di Titano uit het dwergstaatje San Marino, die bij nader inzien niet bleek te bestaan.

Voor haar veroordeling weet Botermans onder te duiken en komt ze via via met Hans van de Ven in contact. Van de Ven hecht geloof aan haar onschuld, en biedt haar uiteindelijk twee jaar lang onderdak.

Technische projecten

Totdat de stemming slechter wordt en er ruzies ontstaan. Van de Ven heeft een lat-relatie met een andere vrouw. Botermans krijgt te horen dat ze moet vertrekken.

Van de Ven was tot net na de eeuwwisseling hoofd Signaalanalyse bij de MID. Hij vertrok daar na een conflict en kon vervolgens geen freelance werk in het buitenland meer krijgen bij zusterdiensten en specialistische telecombedrijven in het buitenland. In de laatste vijf jaar zat hij enige tijd financieel volledig aan de grond.

Maar van zijn logee Botermans, die vol financieel inzicht zat, had hij hulp gekregen. En ze betrok hem ook in technische projecten die mogelijk in de nabije toekomst geld op zouden kunnen leveren. Projecten als het verbeteren van een scanner die mensen met koorts er in een menigte uitplukt en kankercellen op de huid kon detecteren.

Sinds november 2020 was Van de Ven eigenaar van een bv en twee stichtingen. Botermans stelt dat dit eigenlijk háár bedrijven zijn, maar dat ze die gezien haar voortvluchtige status niet op eigen naam kon zetten.

Ondanks de grimmige sfeer in huis ondertekende Van de Ven in die periode formulieren die een andere bestuurder in zijn bedrijven toelaten: een kennis van Botermans. Oud-recherchechef Klaas Langendoen is nog bezig met een onderzoek naar wat er met de bedrijven precies is gebeurd.

Doodsoorzaak: ‘onbekend’

Onafhankelijk forensisch patholoog Frank van de Goot heeft de beschikbare medische gegevens onderzocht en sluit een scenario van vergiftiging op voorhand niet uit. Hij vindt de conclusie van het AUMC dat er een hartinfarct speelde te snel geoordeeld. Inmiddels heeft het ziekenhuis na overleg met Van de Goot de doodsoorzaak veranderd in ‘onbekend’.

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak nu opnieuw in onderzoek.

Annique Botermans wilde een aantal vragen over de laatste uren en dagen van Van de Ven, die het AD aan haar stelde, niet beantwoorden. Ze zegt wel: ‘In één keer was hij overleden’. Hij was volgens haar al langer niet in orde en leed aan suikerziekte. Volgens Botermans heeft Hans van de Ven zelf een mededirecteur benoemd in de bedrijven die op zijn naam stonden.