Politie houdt 15-jarige aan op verdenking van straatroof

Connect on Linked in

De politie zegt zondag aan het begin van de avond een 15-jarige jongen te hebben aangehouden nadat er een straatroof was geweest. De straatroof gebeurde even na 18.00 plaats aan de Krasseurstraat in Amsterdam-Noord. Een 19-jarige man liep daar te bellen. Hij werd door twee jongens met een mes bedreigd.

Met een tas gingen de twee er daarna vandoor. Het slachtoffer schakelde direct de politie in. Hij was inmiddels bij een vriendin in de auto gestapt en zij zagen in de buurt de verdachten rennen. Mede dankzij het doorgeven van de locatie en een goed signalement, konden toegesnelde politieagenten op de Ms. Van Riemsdijkweg één verdachte aanhouden.

Deze verdachte is een 15-jarige jongen uit Woerden. Op het moment van de aanhouding was hij in het bezit van de tas van het slachtoffer.

De tweede jongen was ongeveer even oud. Naar hem wordt gezocht.