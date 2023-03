Politie houdt Edenaar aan in verband met dood Belgische ‘Denny’

Connect on Linked in

De politie heeft een 29-jarige man uit Ede aangehouden, in verband met een onderzoek naar het verdachte overlijden van een Belgische man in Voorthuizen begin februari.

Vast

De politie meldt dat ze een man heeft gearresteerd, in het onderzoek naar het overlijden van de Belgische man. De verdachte is een 29-jarige man uit Ede. Hij werd woensdagochtend aangehouden en zit op het moment vast.

Toeval

De 45-jarige Belg werd in de nacht van 12 op 13 februari dood gevonden in een auto op de parkeerplaats Stroeze Zand, bij Voorthuizen. Surveillerende agenten vonden de dode per toeval, in een geparkeerde auto. De politie zei toen rekening te houden met een misdrijf. Wandelaars gaven aan dat de auto al dagen op de plek geparkeerd stond.

Portier

Belgische media berichtten daarna dat de overleden persoon een Belgische oud-portier is, uit de plaats Willebroek. De familie van Dennis ‘Denny’ V. D. B. had al vijf dagen niets meer van hem gehoord.

Dat meldde de Gazet van Antwerpen half februari: ‘Hij nam zijn telefoon niet op’, vertelt een broer van Dennis. ‘Mijn andere broer was via de zoekfunctie van de smartphone te weten gekomen waar Dennis zich mogelijk bevond en is naar Nederland vertrokken. Maar hij heeft hem nergens kunnen aantreffen.’

‘Denny’ was een bekende figuur in het nachtleven, aldus de krant. Hij werkte jarenlang als portier bij diverse nachtclubs. De laatste jaren was hij betrokken geweest bij drugshandel, vechtpartijen en afpersing. Volgens zijn broer stond hij wellicht in verband met het drugsmilieu.

Onderzoek

De politie in Nederland geeft aan dat het onderzoek nog niet is afgerond. Ook sluit ze niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen. Ze meldt dat er in het onderzoek de afgelopen tijd 45 tips binnenkwamen. ‘Het onderzoeksteam heeft mede hierdoor verder kunnen rechercheren.’

Bij Omroep Gelderland zijn beelden te zien van het forensisch onderzoek dat de politie verrichte in de omgeving van de auto, na de vondst van de man. Dit gebeurde bij kunstlicht, onder meer met een drone, en politiehonden.