Politie houdt gewonde aan na schietpartij bij Sparta-stadion

Connect on Linked in

De politie Rotterdam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in het Erasmus MC een man aangehouden die gewond was geraakt bij een schietpartij voor het stadion van Sparta in Rotterdam-West. Het is een 26-jarige Rotterdammer.

(Beeld MediaTV)

Het schietincident vond plaats op de Huygensstraat in Rotterdam-West. De man was door een auto afgezet bij het ziekenhuis. Hij had schotwonden.

Eerder die nacht hadden omwonenden 112 gebeld omdat er werd geschoten. Mogelijk zijn daarbij twee auto’s weggereden. Op de plaats van het incident werden door de politie kogelinslagen gevonden.