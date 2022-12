Politie houdt snel verdachte aan na dodelijk schot

Connect on Linked in

In Enschede is woensdagmiddag een man doodgeschoten zijn woning. De politie heeft daarna een verdachte aangehouden. Nog niet duidelijk is wat de toedracht van de schietpartij was.

Schot

Rond 15.30 werd een knal gehoord door bewoners van de Oostburgweg in Enschede. Dat bleek een schot te zijn, waardoor een inwoner van een woning werd gedood. Een andere bewoner van het huis is kort na het incident aangehouden, bevestigt de politie aan de krant Tubantia.

Pistool

Niet duidelijk is wat er exact heeft plaatsgevonden, of wat de reden van de schietpartij is. Volgens omstander, zo meldt de krant, zou de bewoner met zijn eigen pistool zijn gedood.

Het zou gaan om een pand dat in meerdere kamerwoningen is opgesplitst. De eigenaar heeft er onlangs camera’s opgehangen. Ook is de politie regelmatig te zien geweest bij de woning.

De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer.

Snel

Een persfotograaf die snel ter plaatse was, heeft vastgelegd dat de verdachte een man van middelbare leeftijd is. Volgens zijn advocaat Roy van der Wal zit hij inmiddels ‘in beperkingen’. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn raadsman mag hebben.