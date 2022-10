Politie houdt tweetal aan na afpersing

Connect on Linked in

In Wouwse Plantage zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen gearresteerd omdat ze ervan worden verdacht een 19-jarige vrouw te hebben afgeperst. Het slachtoffer werd met vuurwapens bedreigd.

Vriendin

Dat gebeurde vrijdagmiddag in een chaletwoning aan de Schouwenbaan in Wouwse Plantage. De 19-jarige vrouw uit Roosendaal had ’s middags met een vriendin op het chaletpark afgesproken. Na de ontmoeting ging het tweetal naar een chalet waar nog een bekende man aanwezig was.

De vriendin bleek geen echte vriendin te zijn.

Plotseling werd de 19-jarige door het tweetal met vuurwapens bedreigd en afgeperst. Ze moest flinke geldsommen van haar bankrekening overmaken. Ook werd ze gedwongen om bij een geldautomaat cash geld op te nemen. Hierna werd ze op een parkeerplaats uit de auto gezet.

Middernacht

Het slachtoffer deed bij de politie aangifte en de politie startte direct een onderzoek. De officier van justitie gaf toestemming om het tweetal aan te houden. Iets na middernacht ging de politie naar binnen in de chaletwoning waar de vrouw was afgeperst en daar werd het tweetal aangehouden. De verdachten zijn een 23-jarige man uit Roosendaal en een 20-jarige vrouw uit Wouwse Plantage. Bij de aanhouding zijn onder andere een pistool en geld in beslag genomen.