Politie houdt verdachte aan voor beschieten woning in Amsterdam-Noord

Dinsdagochtend heeft de Amsterdamse recherche een man aangehouden in het onderzoek naar twee beschietingen van een woning aan de Oossaander Hoop in Amsterdam-Noord.

Het huis is op zaterdag 16 januari rond 01.00 voor de eerste keer beschoten. Vier dagen later, op donderdag 20 januari, was het voor de tweede keer raak.

Er raakte niemand gewond tijdens de beschietingen. Bij de eerste beschieting waren de bewoners thuis.

De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex en zit in volledige beperkingen. Op dit moment brengt de politie daarom geen inhoudelijke informatie naar buiten.