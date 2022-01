Woning in Amsterdam voor de tweede keer beschoten

Connect on Linked in

Een woning in Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag voor de tweede keer binnen een week beschoten. De politie heeft nog niet ontdekt wat het motief hiervoor was.

Kogels

Op 16 januari was het al raak aan de Oossaander Hoop, in Amsterdam-Noord. Toen werden er rond 1 uur ’s nachts meerdere kogels op een woning afgevuurd. De bewoner was thuis, maar bleef ongedeerd.

Weer raak

Rond half drie woensdagnacht gebeurde hetzelfde. Er ging een kogel door de voorruit op de woning, die nog afgeplakt was na de aanslag van vier nachten geleden. De politie vond na het incident een kogelhuls op straat. De forensische opsporing deed onderzoek.