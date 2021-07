Politie houdt verdachte van verkrachting aan in Maastricht

Print This Post

De politie in Maastricht heeft woensdag een man aangehouden, die wordt verdacht van de verkrachting van een vrouw in die stad in 2020.

Openstaand raam

In de laatste carnavalsnacht, op woensdag 26 februari 2020, klom een man om vijf uur in de ochtend de woning van een internationale studente in Maastricht binnen, door een openstaand raam. Hij vergreep zich daarna aan de vrouw en verkrachtte haar.

Aanhouding

De politie in Maastricht meldt vandaag dat ze naar aanleiding van onderzoek nu een 20-jarige man uit deze stad heeft aangehouden als verdachte in deze zaak. Ze geeft aan dat dit is gebeurd na het bestuderen van bewakingsbeelden, en na ‘intensief en uitgebreid’ onderzoek.

Tijdstip

Omdat het speuren een jaar lang niet tot resultaat leidde, deelde de politie in februari van dit jaar een video van de bewakingsbeelden met het publiek, waarop een mogelijke getuige van de daad te zien zou zijn.

Het ging om een man die op hetzelfde tijdstip door de straat liep, verkleed in een camouflagepak. Uit onderzoek bleek dat hij waarschijnlijk geen verdachte was, maar wellicht wel een belangrijke getuige. De man werd daarom onherkenbaar getoond.

Vandaag lijkt er dus een doorbraak in de zaak te hebben plaatsgevonden. Er zijn geen verdere feiten over de verdachte bekendgemaakt. Ook geeft de politie niet aan wat haar precies op het spoor van de dader zette.