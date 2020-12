Politie houdt verdachten WhatsApp-fraude aan

Connect on Linked in

De politie heeft de afgelopen weken drie mannen aangehouden die op grootschalige manier aan WhatsApp-fraude zouden hebben gedaan. In oktober zouden ze zeker 45.000 euro aan buit hebben gemaakt bij slachtoffers die dachten dat ze geld aan bekenden of familie overmaakten. Maar ze waren ook voor en na oktober actief.

De verdachten zijn een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 18-jarige Rotterdammer en een 23-jarige man uit Berkenwoude.

Ze appten volgens de politie aan slachtoffers dat ze hun kind waren en dat hun nummer was gewijzigd omdat ze hun telefoon kwijt waren of niet meer konden gebruiken. Daardoor zeiden ze niet meer te kunnen internetbankieren. Ze vroegen geld over te maken.

De politie zegt dat de daders op internet naar telefoonnummers van potentiële zochten.

Start van het onderzoek was een telefoon die in een hotelkamer was gevonden, samen met een vuurwapen, zegt de politie. Onderzoek aan die telefoon toonde aan dat er WhatsApp-fraude mee was gepleegd.

De 45.000 euro is volgens de politie nog maar het topje van de ijsberg.