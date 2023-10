Politie houdt voortvluchtige moordverdachte aan in Amsterdam

Connect on Linked in

De politie heeft rond 08.15 in Amsterdam de 24-jarige Bretly D. opgepakt, die wordt verdacht van het doodschieten van een 60-jarige man in Rotterdam in een woning aan het Handelsplein in Rotterdam, op 13 oktober. Hij is aangehouden in een hotel aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam.

Honderden tips

De politie zegt honderden tips te hebben ontvangen in de zoektocht naar de verdachte. De laatste 24 uur kwamen er zo’n 200 tips binnen. Veel tips wezen richting Amsterdam. Vanochtend rond 08.00 ontving de politie een tip dat de verdachte gezien zou zijn. Vervolgens zagen agenten van de Amsterdamse politie de verdachte lopen.

D. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een steekincident aan de van Hallstraat in Zutphen in de nacht van 20 op 21 oktober. D. zou daar na een ruzie een 32-jarige man hebben gestoken.

Seks

In de woning aan het Handelsplein in Rotterdam woedde korte tijd brand. Het slachtoffer werd uit de woning gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De 60-jarige bewoner van het pand overleed kort daarna. De man bleek slachtoffer te zijn van een schietincident.

Het incident in Rotterdam had een seksuele achtergrond. Mogelijk hadden dader en slachtoffer een afspraak gemaakt over seks.

De politie deed afgelopen dagen meerdere invallen in de zoektocht naar D.