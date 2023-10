Politie valt twee keer tevergeefs binnen in jacht op Bretly Dorder

Print This Post

De politie heeft in de afgelopen dagen twee keer een poging gedaan om de gezochte Bretly Dorder aan te houden. Beide keren was dat tevergeefs.

Invallen

Dit meldt de politie dinsdag in een bericht. Twee nieuwe tips zorgden afgelopen dagen voor invallen door de Dienst Speciale Interventies (DSI).

In de nacht van zondag op maandag deed de politie een inval in een woning in Amsterdam-Oost. Uit onderzoek bleek dat Dorder zich zondag in Amsterdam bevond.

Maandagavond werd er naar binnen gegaan in een woning in Arnhem. In beide gevallen trof de politie Bretly Dorder niet aan.

Slachtoffer

Bretly Dorder (1999) zou op 13 oktober in een woning aan het Handelsplein in Rotterdam-Feijenoord iemand hebben neergeschoten. Daarna ontstond er brand in de woning die snel werd geblust. Het 60-jarige slachtoffer overleed vlak daarna. De politie noemt hem een ‘uiterst vuurwapengevaarlijke verdachte’.

Het slachtoffer bleek de 60-jarige psychiater Jean van Griensven te zijn.

Dorder wordt er ook van verdacht dat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag in Zutphen iemand heeft gestoken. Het slachtoffer heeft daarbij verwondingen opgelopen.

Vuurwapengevaarlijk

De politie meldt dat Dorder zich regelmatig verplaatst met het openbaar vervoer, met name met de trein. Ze vraagt het publiek goed om zich heen te kijken in het openbaar vervoer. ‘We hebben vooralsnog geen informatie dat hij zich richt tot willekeurige mensen die hij op straat of het openbaar vervoer tegenkomt.’

Tegelijkertijd is Dorder vuurwapengevaarlijk. Daarom moedigt de politie iedereen aan die denkt Dorder te zien wel direct contact op te nemen met de politie en hem niet zelf te benaderen.

De tip die leidt tot de aanhouding van Dorder wordt beloond met 25.000 euro.