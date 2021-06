Politie in Breda en Gouda rukt uit voor tieners met speelgoedwapens

Print This Post

De politie in Gouda en Breda is zaterdag in actie moeten komen voor tieners met speelgoedwapens. Er kwamen verschillende meldingen binnen van mensen die dachten dat het om echte wapens ging.

In de bosjes

Agenten in zware vesten kwamen zaterdagmiddag in Breda af op een melding dat er aan de Cimburgalaan twee mannen met automatische wapens en bivakmutsen in de bosjes lagen. Het ging om twee jongens van 13 en 14 die werden aangeroepen door de agenten. De tieners maakten geen verdachte beweging en werkten volledig mee.

Maskers en vesten

De jongens hadden zwart gemaakte speelgoedwapens bij zich. Volgens de politie ging het om ‘niet van echt te onderscheiden bewerkte speelgoedwapens’. Verder hadden ze maskers en vesten gemaakt. Deze attributen mogen alleen in eigen huis of tuin gebruikt worden, niet op de openbare weg.

De politie meldt dat de jongens geen straf krijgen. Er is een gesprek met de ouders geweest en de uitrusting en wapens worden vernietigd.

Waterpistooltjes

Ook in Gouda was een soortgelijk incident. Een getuige zag een jongen bij een groep jongeren staan in de wijk Korte Akkeren met een vuurwapen in zijn hand. Het wapen werd ook gericht op voorbijgangers.

Via Cameratoezicht was volgens de politie te zien dat er sprake was van een vuurwapen. Agenten trokken daarop hun dienstwapen dat gericht werd op de verdachten. Zij zijn aangehouden en naar het arrestantencomplex gebracht.

Bij nadere bestudering bleken de drie verdachten (14 en 15 jaar) meerdere waterpistooltjes zwart te hebben geverfd.