Politie in Ecuador neemt coke met bestemming Rotterdam in beslag

Connect on Linked in

De politie van Ecuador heeft begin deze week 293 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Guayaquil, die als bestemming Rotterdam had.

Beeld: de in de haven in Ecuador aangetroffen drugs met bestemming Rotterdam

Ontdekt

De coke was verstopt in meer dan 6000 aluminium wikkels, die waren verstopt in de deksels van kartonnen dozen. De drugs zaten in twee containers met bananen. De drugs werden afgelopen zondag ontdekt tijdens een controleactie met behulp van een scan.

Dit meldt de Nationale politie van Ecuador. De controle werd uitgevoerd op basis van een hoog risico-analyse en het profileren van de vracht.

Aangehouden

De politie heeft een vertegenwoordiger aangehouden van een bedrijf dat was betrokken bij het vervoer van de containers. Het gaat om een Ecuadoriaan.

Doses

De politie in Ecuador stelt dat ze met deze inbeslagname heeft voorkomen dat ‘bijna 3 miljoen doses verdovende middelen Europa bereiken’. Op hun bestemming aangekomen, zouden de drugs een waarde vertegenwoordigen van ongeveer 21 miljoen dollar. Ze laat weten dat er dit jaar al 49 ton aan drugs in beslag is genomen, tijdens meer dan 1400 operaties. Daarbij werden 1820 burgers aangehouden, van verschillende nationaliteiten.

Op 18 februari zetten de politie in Ecuador de actie ‘Sad dawn’ in, waarbij 6000 kilo coke in beslag werd genomen, bestemd voor Mexico. De actie is onderdeel van een nieuw offensief in het door drugsgeweld geplaagde Ecuador.