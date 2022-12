Politie in Ecuador pakt twee ton cocaïne in lading wit poeder

Connect on Linked in

De Ecuadoraanse politie heeft dit weekend meer dan 2,3 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs zat in een container die naar Frankrijk zou worden verscheept. De inbeslagname vond plaats in een van de zeehavens van Guayaquil. Naar welke havenstad de cocaïne op weg zou gaan is niet bekend.

Calsil

De politie telde 102 pakketten met 2.345 blokken geperste cocaïne. In de container zat verder calciumsilicaat – ook wel bekend als calsil. Die poederachtige stof wordt gebruikt in voedingsmiddelen en als vlamvertrager, als vervanger van asbest, in bijvoorbeeld daken.

Duikboot

De Ecuadoraanse politie arresteerde afgelopen zaterdag drie buitenlanders en een Ecuadoraan na het onderscheppen van een duikboot met meer dan een ton cocaïne aan boord. Die boot lag voor de kust bij Salinas, op 140 kilometer van Guayaquil, in het zuidwesten van Ecuador.