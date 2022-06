Politie in geheime brief: ‘Onverantwoorde situatie bij beveiligen strafprocessen’

Connect on Linked in

De politie heeft in een brief aan de landelijke top van justitie alarm geslagen over de beveiliging van grote strafprocessen, zoals dat tegen Ridouan Taghi. Een verzoek om processen daarom te verhuizen uit de ‘Bunker’ in Amsterdam, is afgewezen. Dat meldt de onderzoeksjournalistieke website Follow The Money.

Vertrouwelijk

De politie heeft in een vertrouwelijke brief aan de landelijke top van het Openbaar Ministerie de noodklok geluid over de beveiliging van zogeheten hoogrisico-processen, zoals dat tegen Ridouan Taghi. Dat schrijft Follow The Money deze week.

Volgens de politie is er door gebrek aan capaciteit sprake van ‘een haast onverantwoorde situatie’. Een vertrek uit De Bunker zou volgens de politie helpen, maar dat verzoek is door de rechtbank Amsterdam afgewezen.

Verspillen

De veiligheid die de politie moet leveren bij de grote strafprocessen zoals dat tegen Ridouan Taghi is in het geding, aldus de website. Meer dan drie zittingen per week, waarbij honderden agenten worden ingezet, kan de politie niet aan vanwege capaciteitsproblemen. Volgens de politie is er sprake van het ‘excessief verspillen van politiecapaciteit’, door het grote aantal wijzigingen in de planning van zittingsdagen.

Verzoeken

Ondanks verzoeken om het Marengo-proces niet meer te laten plaatsvinden in ‘De Bunker’ in Amsterdam Osdorp heeft de rechtbank Amsterdam die verzoeken naast zich neergelegd.

De politie zou het liefst zien dat het Marengo-proces verhuist naar de rechtbank bij Schiphol. Die locatie is beter te beveiligen vanwege de ligging en kost bovendien minder politiecapaciteit.

De rechtbank Amsterdam is volgens de politie ‘bekend met de problemen’, maar ‘ziet geen mogelijkheid of geen onmiddellijk aanleiding’ hier rekening mee te houden. De problemen zijn voorlopig nog niet verholpen, noteert Follow The Money.