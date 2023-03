‘Politie kan beelden van 55.000 camera’s van burgers opvragen’

Connect on Linked in

De politie kan indien nodig van ongeveer 55.000 camera’s van burgers gebruik maken, zo heeft NU.nl uitgezocht. De recherche gebruikt daarvoor de politiedatabase Camera in Beeld, waarin burgers en instellingen hun camera kunnen aanmelden. In die database zijn in totaal 314.000 camera’s aangemeld. Er zijn er ook 236.000 van bedrijven en bijna 23.000 door overheidsinstellingen aangemeld.

(Beeld Opsporing Verzocht, Etten-Leur 7 augustus 2022 )

Opsporingsprogramma’s

Als de recherche een misdrijf uitzoekt wordt in de database gezocht naar beschikbare camera’s in de buurt van het plaats delict. De politie neemt dan contact op met de eigenaar van de camera. Als er interessante beelden zijn opgenomen vordert de politie de beelden. De eigenaar moet dan verplicht meewerken.

Dergelijke beelden zijn ook wekelijks te zien in meerdere politieberichten en in opsporingsprogramma’s als Opsporing Verzocht.

‘Buitenwettelijk’

Over de vraag of deze praktijk wettelijk helemaal is toegestaan is discussie. Als politie een camera in een straat wil plaatsen moet hiervoor eerst toestemming zijn van de burgemeester. Maar particulieren of bedrijven die beveiligingscamera’s laten draaien hoeven dat niet. Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) vindt daarom dat het netwerk en de surveillance van Camera in Beeld ‘buitenwettelijk’ is.

De politie stelt dat in haar informatie en advies aan burgers over het ophangen van camera’s die camera’s zo veel mogelijk moeten zijn gericht op de beveiliging van het eigendom en op waardevolle voorwerpen. Vastleggen van de situatie op de openbare weg moet ‘beperkt’ zijn, volgens het advies.