Politie krijgt 200 snelle e-bikes

Nederlandse politie-eenheden krijgen 200 snelle e-bike (“speed pedelecs”) in gebruik. Volgens de politie worden de 200 fietsen verdeeld over alle eenheden. De politie denkt dat de snelle fiets handig is voor surveillance op straat en bij meldingen van veel voorkomende criminaliteit. Het is experiment, de praktijk moet nog wel uitwijzen wat de toegevoegde waarde precies is.

In de eerste plaats is het handig bij verkeerscontroles, aldus de politie. De verwachting is dat het de fiets kan helpen bij het snel manoeuvreren door steegjes in stedelijke centra en in woonwijken waar een politiemotor niet snel, of helemaal niet, door kan. Een ander groot voordeel voor de politie is dat verdachten een fiets niet lang van te voren horen aankomen.

De politie heeft de aanschaf van de speed pedelecs Europees aanbesteed. Onder meer na een gebruikerstest is gekozen voor de Charger3 GT Vario HS van het merk Riese & Müller. De firma JUIZZ gaat de fietsen in het voorjaar 2021 leveren.