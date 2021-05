Politie: liquidatie voorkomen in Soest (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie zegt in maart in Soest een liquidatie te hebben voorkomen. Er zit één man voor vast maar de politie zoekt nog anderen. In maart van dit jaar ontving de politie informatie dat er een liquidatie werd voorbereid in Soest. Een man die aan de Soesterengweg woont zou het doelwit zijn.

Er zijn begin maart direct drie verdachten aangehouden, twee zijn op vrije voeten gesteld. Een 35-jarige man uit Den Haag zit nog vast.

Op beeldmateriaal dat op 5 maart en 9 maart is gemaakt zijn personen te zien die vermoedelijk de situatie en omgeving verkenden in aanloop naar de geplande moord.

Net na 08.00 op vrijdag 5 maart reed in Soest een zwarte Opel Zafira over de Soesterengweg. Voorin zaten twee personen en achterin nog ten minste één. Even later liepen er twee mannen door de buurt, die na een tijdje werden ingehaald door de Zafira.

Ook op dinsdag 9 maart werd vermoedelijk een verkenning gedaan aan de Soesterengweg. Een man reed in een witte Volkswagen Caddy, met een uitgeboord slot in het portier van de laadruimte. Deze Caddy was gestolen in Amsterdam.