Politie lost schot bij aanhouding drugsverdachten

De landelijke eenheid van de politie zegt vrijdag in Breda een schot te hebben gelost bij de aanhouding van twee mannen. Op de A58 werd vijf kilo MDMA in beslag genomen. Later werd in een woning nog veel meer drugs gevonden. De verdachten komen allen uit Breda en zijn 25 en 27 jaar oud.

A58

Tijdens een surveillance op de A58 zagen agenten een auto rijden die eerder was geregistreerd in politiesystemen bij een ‘verdachte situatie’. Om een controle te kunnen doen kreeg de auto een volg- en stopteken en werd op de Liesboslaan bij Breda gecontroleerd. Tijdens de controle zagen de agenten een crypto-telefoon liggen. Ook zagen ze veranderingen in het interieur van de auto waardoor de agenten het vermoeden kregen dat in de auto een verborgen ruimte ruimte zat.

Na enig zoekwerk werd een verborgen ruimte gevonden met daarin een tas met ongeveer 15.000 euro, en een tas met ongeveer vijf kilo MDMA. De de bestuurder, een 25-jarige man uit Breda, werd aangehouden en de auto, het geld en de drugs in beslag genomen.

Verborgen ruimte

Toen de politie naar de woning van de verdachte aan de Middellaan in Breda ging kwamen daar net enkele personen met tassen naar buiten lopen. Bij het zien van de politie gingen ze er vandoor. Bij de achtervolging die toen volgde, loste de politie een waarschuwingsschot. Twee mannen van 25 en 27 jaar werden aangehouden. Een derde bleef spoorloos.

In de tassen van deze mannen werd 40.000 euro contant geld en drugs aangetroffen: 0,5 kilo cocaïne, 10 kilo xtc, 2 kilo 4C-B, enkele vellen LSD, 4 kilo MDMA en 0,5 kilo chrystal meth. Na de aanhoudingen heeft de politie de woning doorzocht. Daarbij is een lege verborgen ruimte aangetroffen. De inhoud die in die ruimte had gezeten zat volgens de politie waarschijnlijk in de tassen.