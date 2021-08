Politie lost schoten bij arrestatie man met vuurwapen Leeuwarden (VIDEO)

Connect on Linked in

Agenten hebben maandagavond schoten gelost bij de arrestatie van een man die een vuurwapen droeg. Dat gebeurde nadat rond 20.30 een melding binnenkwam over een man die met een wapen in een cafetaria bij De Centrale zat en schoten zou hebben gelost. De man is geraakt door een politiekogel en is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Beelden

De verdachte ging er te voet vandoor. Op beelden via social media is te zien hoe de man met een vuurwapen in zijn hand vlucht via tuinen en zijstraatjes, terwijl de politie hem achterna zit en schoten lost. De man lijkt daarbij gewond aan zijn been. De politie bevestigt dat er door agenten meerdere keren geschoten is op de vluchtende verdachte, die zich ophield in de Borneostraat. De Vlietzone werd ruimschoots afgezet. Ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) was aanwezig.

Het motief voor de schietpartij, is onduidelijk. Volgens getuigen zou de man via de achterkant van het cafetaria gevlucht zijn. Hij werd daar op het toilet gezien met een vuurwapen. Buiten de verdachte om raakte er niemand gewond. De politie zet het onderzoek voort.

1 ding is wel duidelijk na de schietpartij in #leeuwarden …

Zijn een paar agenten die even terug mogen naar de schietbaan.. Allemachtig, hoe kan je deze laten lopen.. pic.twitter.com/vVnOfFBIcn — DunK058 (@DunK_058) August 2, 2021