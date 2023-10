Politie lost schoten op automobilist die tijdens inval inrijdt op agenten

Connect on Linked in

Bij een politiecontrole op de A2 is maandagmiddag een auto gecontroleerd waarbij een flinke hoeveelheid drugs is aangetroffen. Bij een inval die daarop volgde in een woning aan de Marco Polostraat in Amsterdam-West reed een auto in op agenten. Daarbij raakte een agent gewond die voor behandeling naar het ziekenhuis is gebracht.

(Beeld uit archief)

De politie heeft op de wegrijdende auto geschoten. Hierbij raakte een verdachte gewond. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een van hen is op de Willy Sluiterstraat, 1,5 kilometer verderop, aangehouden met een schotwond in zijn been. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Kogelgat in taxi

Een getuige zegt tegen AT5 dat er meerdere keren werd geschoten in de Marco Polostraat. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat er een kogelgat zit in een taxi.

Om wat voor soort drugs en hoeveel het gaat, is door de politie niet bekendgemaakt.