Politie lost waarschuwingsschot en vindt vuurwapen in Tilburg

De politie heeft zondagavond in Tilburg een waarschuwingsschot gelost tijdens de arrestatie van een 35-jarige man. De man werd opgepakt vanwege ernstig huiselijk geweld. Op de vluchtroute van de Tilburger is een vuurwapen aangetroffen.

De politie ontving rond 19.00 een melding van een ruzie op de Venusstraat, waarbij de verdachte aanwezig was. Hij zou in het bezit zijn van een vuurwapen. Toen agenten de man zagen, rende hij weg. Nadat de man weigerde te luisteren naar bevelen zag een agent zich genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen. Hierop gaf de verdachte zich over en werd gearresteerd.

Later werd op de vluchtroute van de verdachte een vuurwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen. De man zit vast voor verder onderzoek.