Politie lost waarschuwingsschot na bedreiging met mes in Rotterdam

De politie heeft zaterdagavond in Rotterdam-Katendrecht een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie. Agenten kwamen af op een ruzie tussen een man en vrouw op de Sumatraweg.

Toen meerdere mensen zich ermee gingen bemoeien en de man het groepje rond de vrouw met een mes begon te bedreigen en niet gekalmeerd kon worden, loste de politie een waarschuwingsschot. Niemand raakte gewond. Drie mensen zijn aangehouden.

Vuurwapen en drugs

Het was niet het enige incident op zaterdagavond in de havenstad. In Rotterdam-Charlois werd een 39-jarige man uit Den Haag aangehouden, die in het bezit was van een vuurwapen en kleine hoeveelheden soft- en harddrugs. Agenten vonden de spullen na preventief fouilleren.