Politie lost waarschuwingsschot na beschieting woning in Zuidwolde

De politie heeft maandagmiddag een waarschuwingsschot gelost bij de arrestatie van een 41-jarige man uit Hoogeveen die even daarvoor op een woning in Zuidwolde zou hebben geschoten. Er raakte niemand gewond.

Rond 16.30 kwam bij de politie een melding binnen van een ruzie aan de Mevrouw Jans-Dijkstralaan in Zuidwolde waarbij vermoedelijk op een woning was geschoten. De verdachte ging er na het incident in zijn auto vandoor.

Luchtbuks en cash geld

Toen de politie de man iets na 18.00 spotte in de omgeving van Tiendeveen is een zogenaamde uitpraatprocedure (BTGV) toegepast. Omdat de man niet luisterde naar de bevelen van de agenten is een waarschuwingsschot gelost. Hierna kon de 41-jarige man uit Hoogeveen worden aangehouden.

In zijn voertuig zijn een luchtbuks en een groot geldbedrag aangetroffen. Hoeveel precies heeft de politie niet bekendgemaakt.

De politie doet nader onderzoek naar het incident en de toedracht.