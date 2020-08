Politie lost waarschuwingsschot na melding wapens feest Middelburg

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagnacht rond 02.00 na een melding over wapens in een pand aan de Vlasmarkt in Middelburg vier verdachten aangehouden. De politie ontving een melding dat er vuurwapens op een feest in de woning gezien zouden zijn.

De aanwezigen werden het pand uitgepraat, maar één man werkte niet mee. Omdat de politie niet kon constateren of hij wel of geen wapen op zak had loste een agent een waarschuwingsschot. Daarna werkte hij wel mee.

Er zijn twee mannen uit Middelburg van 19 aangehouden op verdenking van wapenbezit. De politie heeft met ondersteuning van de hondengeleider een onderzoek ingesteld naar wapens, maar die werden niet gevonden. De twee verdachten zijn weer in vrijheid gesteld. Daarnaast werden twee verdachten aangehouden voor belediging van agenten. Het gaat om twee vrouwen uit Middelburg (15 en 20). Zij zitten vast voor verhoor.