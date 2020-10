Politie lost waarschuwingsschot na vuurwapenmelding in Hoorn

Connect on Linked in

De politie heeft zondagmiddag een waarschuwingsschot gelost aan de Reaal in Hoorn, vlakbij station Hoorn Kersenboogerd. Twee verdachten die zich agressief gedroegen en mogelijk een vuurwapen droegen zijn aangehouden.

De verdachten maakten ruzie met elkaar en omstanders zagen dat een van hen iets bij zich droeg wat leek op een vuurwapen. De politie rukte massaal uit. Een agent voelde zich genoodzaakt om bij de arrestatie van de verdachten een waarschuwingsschot te lossen. Het tweetal zit vast. Er raakte niemand gewond.

Tweede incident

Ook verderop in Hoorn vond zondagmiddag een incident plaats. Een arrestatieteam viel een woning op het Keern binnen omdat een persoon ‘een gevaar vormde voor zichzelf en zijn omgeving’. Ook daar rukte de politie met meerdere eenheden uit. De brandweer was tevens aanwezig.

De straat was gedeeltelijk afgesloten. De persoon in kwestie is overgedragen aan professionele hulpverleners. In de woning zouden zich vaker incidenten hebben afgespeeld.

