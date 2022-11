Politie: man uit Amsterdam betrokken bij grootschalige cocaïnehandel

Connect on Linked in

Op 8 november heeft de politie een 41-jarige man uit Amsterdam opgepakt die ervan wordt verdacht op grote schaal geld dat is verdiend met cocaïnehandel te hebben witgewassen. Behalve van witwassen verdenkt de politie hem er ook van dat hij in 2020 zelf betrokken is geweest bij transporten van cocaïne.

(beeld is uit archief)

17 miljoen euro

De politie zegt dat hierbij tientallen kilo’s cocaïne zijn opgekocht en voor een meerprijs zijn doorverkocht. Per transactie werden grote geldbedragen, variërend van enkele tonnen tot meer dan één miljoen euro contant, overgedragen. Tussen juni en november 2020 zou de verdachte volgens de politie ruim 17 miljoen euro hebben witgewassen. Veel van de informatie is afkomstig uit (door de politie leesbaar gemaakte) berichten op het platform Sky ECC. Sky is in maart 2021 offline gehaald en in beslag genomen.

Vele horloges

De aanhouding van de verdachte vond dinsdagochtend plaats in Amsterdam. Een arrestatieteam hield de man aan in een woning in Amsterdam-West. Aansluitend op de aanhouding waren er doorzoekingen in vier woningen die aan de verdachte te linken waren.

Bij deze doorzoekingen zijn – naast computerapparatuur en telefoons – vele, zeer exclusieve horloges, luxegoederen, merkkleding en contant geld in beslag genomen.

Het onderzoek gaat verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachte moet van de rechtbank nog zeker negentig dagen langer vast blijven.