Politie: man uit IJmuiden waste miljoenen wit

Dinsdag is er een man uit IJmuiden opgepakt op verdenking van het witwassen van grote geldbedragen. Dat geld had volgens de politie een criminele herkomst. Hij wordt ook verdacht van het zonder vergunning verlenen van betaaldiensten. Het is strafbaar om zomaar als bank op te treden door bijvoorbeeld ondergronds te bankieren. Daarbij wordt geld in Nederland in ontvangst genomen en uitbetaald in een ander land.

Administratie

De woning van de verdachte, en vijf andere panden in Heemskerk en Amsterdam zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op duizenden euro’s aan contant geld en op fysieke en digitale administratie.

Miljoenen

De man zou transacties hebben gedaan van grote contante geldbedragen in binnen- en buitenland. In het onderzoek heeft de politie zicht gekregen op een omzet van miljoenen euro’s. De politie denkt dat de man optrad in dienst van criminele organisaties.