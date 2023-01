Politie: man verduisterde drugschemicaliën bij zijn werkgever

Connect on Linked in

De recherche heeft maandag in een schuurtje bij een woning in Bergen op Zoom en in een andere opslaglocatie honderden liters aceton en methanol in beslag genomen. Vlak daarna is op een andere plek een 29-jarige Bergenaar aangehouden. Hij wordt verdacht van verduistering van de chemicaliën. Aceton en methanol kunnen worden gebruikt bij de productie van drugs.

MDMA

De aceton is volgens de politie weggenomen bij het bedrijf waar de man werkt. Aceton kan worden gebruikt in een cocaïnewasserij waar van cocaïnepasta snuifbare cocaïnezout wordt gemaakt. Het wordt ook gebruikt bij de productie van MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen.

De politie onderzoekt nog waar de methanol vandaan komt. Die stof kan worden gebruikt in het productieproces voor amfetamine (speed) en MDMA.

Gesloten

De twee stoffen zijn zeer brandbaar en volgens de politie was de opslag zeer onveilig. De gemeente gaat aan de hand van een bestuurlijke rapportage kijken wat er met de woning gaat gebeuren. Het zou kunnen dat de woning in verband met de vondst van de gevaarlijke stoffen gesloten wordt.

Tijdens de actie is een 18-jarige Bergenaar aangehouden die een politieagent uit ging schelden. De jongen is na verhoor in de loop van de avond in vrijheid gesteld.