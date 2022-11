Politie neemt grote partij illegale sigaretten in beslag

Print This Post

De politie heeft donderdag in Den Haag een grote hoeveelheid illegale sigaretten in beslag genomen in een woning die als opslagplaats diende.

De partij in beslag genomen illegale sigaretten (foto politie)

Opslag

Een speciaal team van politie en andere handhavingsorganisaties heeft donderdag in een woning aan de Schalk Burgerstraat ruim 32.000 illegale sigaretten gevonden. De woning was volgens de politie waarschijnlijk een opslaglocatie voor twee nabijgelegen supermarkten.

Prijs

Over de sigaretten waren gaan accijnzen betaald. Er stond een Pools opschrift op. De sigaretten worden in Nederland voor een lagere prijs verkocht, dan normale sigaretten. Daardoor wordt het Nederlandse ontmoedigingsbeleid ten aanzien van roken geschaad. Volgens de politie zitten er soms ook schadelijke stoffen in illegale sigaretten.

Bij de inval trof de politie ook twee personen aan die eerder voorkwamen in onderzoeken van het team.

De politie heeft de sigaretten in beslag genomen, en de douane doet verder onderzoek.